Шаньдун Тайшань — Шанхай Шэньхуа, результат матча 5 мая 2026, счёт 4:1, 10-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел крупное поражение в матче китайской Суперлиги
Завершён матч 10-го тура китайской Суперлиги, в котором играли «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» (Цзинань). Победу со счётом 4:1 в этой игре одержал «Шаньдун Тайшань».

05 мая 2026, вторник. 14:35 МСК
Шаньдун Тайшань
Цзинань
Окончен
4 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Зека – 24'     2:0 Кризан – 26'     3:0 Кризан – 52'     3:1 Ратан – 63'     4:1 Кризан – 72'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Зека на 24-й минуте. Спустя две минуты полузащитник Кризан удвоил преимущество клуба «Шаньдун Тайшань». На 52-й минуте Кризан оформил дубль. Нападающий шанхайского клуба Рафаэл Ратан сократил отставание в счёте на 63-й минуте. На 72-й минуте Кризан забил третий мяч в ворота команды гостей, оформив хет-трик.

После этой игры «Шаньдун Тайшань» с 11 очками поднялся на пятое месте в турнирной таблице китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа» располагается на шестой строчке с 10 очками.

