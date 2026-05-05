Главная Футбол Новости

Канчельскис: зачем встряхивать ЦСКА перед «Спартаком»? Это самое большое дерби в России!

Российский экс‑футболист Андрей Канчельскис прокомментировал отставку тренера Фабио Челестини из ЦСКА накануне дерби со «Спартаком». В понедельник, 4 мая, швейцарский специалист был уволен. Финальная игра Пути регионов Фонбет Кубка России запланирована на среду, 6 мая.

«Закономерная отставка. Возможно, стоило дать Челестини доработать сезон в ЦСКА. Но так решили. Нет результата — поехал домой. Зачем вообще встряхивать команду перед «Спартаком»? Это самое большое дерби в России. Кого там встряхивать? Здесь не надо никого встряхивать! Все сами всё прекрасно понимают. Осталось три-четыре игры. Было бы более солидно, если Челестини оставили до конца сезона и потом сказали: «Спасибо». Однако руководители решили иначе. Что есть, то есть. Будем смотреть игру. Посмотрим, кого встряхнули, а кого — нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

