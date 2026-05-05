Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Наумов: Галактионов работает в «Локомотиве» четыре года, но результата нет

Наумов: Галактионов работает в «Локомотиве» четыре года, но результата нет
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на разговоры о возможном интересе ПФК ЦСКА к тренеру железнодорожников Михаилу Галактионову.

«Если ЦСКА действительно заинтересован в Галактионове, мне непонятно, для чего это надо тренеру. Понимаю, когда приглашают в ведущий европейский клуб. Внутри России менять «Локомотив» на ЦСКА — это менять шило на мыло. Что Галактионов выигрывает? Результаты у ЦСКА не лучше. Какой смысл менять клуб, где тебя приняли, где сложились отношения. Ты выстроил команду. Но вопрос — будет ли для «Локомотива» это потерей. Галактионов работает четыре года, но результата нет. Его ошибки продолжаются. Вторая часть чемпионата проводится плохо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

