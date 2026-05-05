Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Представители Мбаппе опубликовали официальное заявление с ответом на критику игрока

Представители Мбаппе опубликовали официальное заявление с ответом на критику игрока
Представители нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе выпустили официальное заявление в ответ на критику, направленную в адрес футболиста.

«Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, который строго контролируется клубом.

Это не соответствует действительности в отношении самоотдачи и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды», — говорится в заявлении, слова которой приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее сообщалось о конфликте Мбаппе с членом тренерского штаба «Реала» на тренировочной площадке. Инцидент произошёл на фоне нарастающей напряжённости в команде перед «эль класико». Футболист вступил в спор с тренером во время тренировки, выразив недовольство в адрес сотрудника, который фиксировал офсайд.

Ситуация усугубилась после поездки Мбаппе в Италию, что вызвало дополнительную критику его поведения и имиджа. Некоторые считают, что действия Мбаппе не соответствуют ожиданиям клуба.

