Орлов оценил игру Дивеева в матче «Зенита» с ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра прошла на прошлых выходных в Москве. Петербуржцы добыли победу со счётом 3:1. Дивеев забил один из голов «Зенита» и стал одним из лучших игроков матча.

«Игорь Дивеев такие передачи делал против ЦСКА! И диагонали, и вперёд пасы, и в «коридоры»… Но игроки «Зенита» ещё к нему не привыкли. Но теперь они будут знать, и это потом завяжется в огромный клубок комбинационной игры», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».