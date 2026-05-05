Орлов оценил игру Дивеева в матче «Зенита» с ЦСКА
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра прошла на прошлых выходных в Москве. Петербуржцы добыли победу со счётом 3:1. Дивеев забил один из голов «Зенита» и стал одним из лучших игроков матча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

«Игорь Дивеев такие передачи делал против ЦСКА! И диагонали, и вперёд пасы, и в «коридоры»… Но игроки «Зенита» ещё к нему не привыкли. Но теперь они будут знать, и это потом завяжется в огромный клубок комбинационной игры», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

