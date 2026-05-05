«Защитная реакция». Константин Генич — о словах Галактионова про требл с «Локомотивом»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который ранее заявил, что сожалеет об упущенной возможности выиграть требл по итогам текущего сезона. Сейчас железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с отставанием от лидирующего «Краснодара» в 13 очков.

«Я думаю, что у него просто защитная реакция на то, что вбросы пошли в СМИ. В наших эфирах, где мы сидим и обсуждаем, с Бубновым сидим, обсуждаем — Галактионов останется или нет, что его может спасти… И он как будто… Насколько это вовремя? В конце сезона, думаю, это абсолютно типичная история», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».