Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» спрогрессировал благодаря Дивееву

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, какой футболист «Зенита» спрогрессировал после перехода Игоря Дивеева.

«Рядом с Дивеевым прибавил и Нино. Потому что он понял — рядом есть опора. И они спокойнее стали. Посмотрите, как «Зенит» последние матчи играет в обороне — редкие ошибки», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Дивеев перебрался из ЦСКА в «Зенит» в обмен на аргентинского форварда Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.