Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Анатолий Тимощук назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук назвал фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов текущего сезона. Так, по мнению Тимощука, престижный турнир должна выиграть «Бавария». Отметим, во время профессиональной карьеры футболиста Тимощук выступал за мюнхенцев.

«Ставлю на «Баварию», болею за них. В последнем матче чемпионата сыграли 3:3. Что касается первого полуфинала с «ПСЖ», игра была очень хорошей. Но считаю, что команды такого уровня, как «Бавария» и «ПСЖ», не могут так плохо играть в обороне и пропускать по четыре-пять мячей», — приводит слова Тимощука ТАСС.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла «ПСЖ» со счётом 4:5.

