Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Дроздов — о Галактионове в ЦСКА: не соглашусь, что он не тренер для топ-клубов

Юрий Дроздов — о Галактионове в ЦСКА: не соглашусь, что он не тренер для топ-клубов
Комментарии

Бывший футболист сборной России Юрий Дроздов отреагировал на информацию, что ЦСКА проявляет интерес к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Ранее армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.

«Что касается слухов про Галактионова и ЦСКА, если сумма контракта будет устраивать, почему бы и нет? ЦСКА — именитый клуб. Может быть, в «Локомотиве» уже нашли нового тренера, а он себе тоже ищет работу. Такое тоже возможно. Тренерскую работу Галактионова оцениваю в целом положительно, команда почти без легионеров показывает хороший результат несколько сезонов подряд. Есть свои свои воспитанники, которые доросли до уровня хороших мастеров. «Локомотив» — полностью тренерская команда. Не соглашусь с мнением, что он не тренер для топ-клубов», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Наумов: Галактионов работает в «Локомотиве» четыре года, но результата нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android