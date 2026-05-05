Юрий Дроздов — о Галактионове в ЦСКА: не соглашусь, что он не тренер для топ-клубов

Бывший футболист сборной России Юрий Дроздов отреагировал на информацию, что ЦСКА проявляет интерес к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Ранее армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.

«Что касается слухов про Галактионова и ЦСКА, если сумма контракта будет устраивать, почему бы и нет? ЦСКА — именитый клуб. Может быть, в «Локомотиве» уже нашли нового тренера, а он себе тоже ищет работу. Такое тоже возможно. Тренерскую работу Галактионова оцениваю в целом положительно, команда почти без легионеров показывает хороший результат несколько сезонов подряд. Есть свои свои воспитанники, которые доросли до уровня хороших мастеров. «Локомотив» — полностью тренерская команда. Не соглашусь с мнением, что он не тренер для топ-клубов», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.