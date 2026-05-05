Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Челси» — журналист The Independent Дилейни

Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Челси» — журналист The Independent Дилейни
Бывший тренер «Барселоны» Хави рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Челси». Об этом сообщил журналист издания The Independent Мигель Дилейни в соцсети Х. Руководство клуба видит в испанском специалисте приоритетного кандидата, так как его футбольная философия соответствует вектору развития команды.

Хави большую часть своей карьеры провёл в «Барселоне», где с 2021 по 2024 год занимал пост главного тренера. Под его руководством команда выиграла титул чемпиона Испании в сезоне-2022/2023 и национальный Суперкубок в 2023 году.

В данный момент «Челси» находится на девятом месте в таблице чемпионата Англии с 48 очками. В последних матчах команда потерпела шесть поражений подряд в национальном первенстве.

