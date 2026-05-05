Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Краснодар» может нарваться на «Динамо» оба раза — им не хватает состава

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо», а также поделился мнением о чемпионских амбициях «быков». После 28 туров Мир РПЛ чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Не начался
Краснодар
«Для «Краснодара» было бы эффектно сделать золотой дубль в этом году. Мне кажется, немного не хватает состава. Как следует из русской мудрости: «За двумя зайцами погонишься — можешь ни одного не поймать». С «Динамо» можно нарваться оба раза — как в Кубке, так и в чемпионате. Должна быть работа на тоненького как у Мусаева, так и у всей команды. Возможно, стоит сделать ставку на один турнир. Однако Галицкий сам по себе максималист и все, кто работают. Это вообще мечта всех — сделать золотой дубль. А там, глядишь, можно выиграть Суперкубок России. Однако «Краснодар» уже идёт на ободах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

