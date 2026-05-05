Кириченко: «Краснодар» — фаворит чемпионской гонки в РПЛ

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Игра пройдёт 7 мая на стадионе «Ozon Арена». Также Кириченко высказал мнение, что «быки» являются фаворитами чемпионской гонки в Мир РПЛ.

— «Динамо» в первом матче с «Краснодаром» (0:0) явно выглядело интереснее. Ваше видение развития событий в ответном финале Пути РПЛ?

— «Краснодар» — однозначно фаворит. И в чемпионской гонке тоже, поскольку преимущество в очко уже многое значит. Сил должно хватить, поскольку открыт аэропорт, а это немаловажно, — приводит слова Кириченко Livesport.