Канчельскис: «Динамо» кровь из носу нужно выиграть Кубок России — это спасение сезона

Российский экс‑футболист Андрей Канчельскис оценил шансы «Динамо» спасти сезон через победу в Фонбет Кубке России. Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 7 мая. Первая игра завершилась вничью — 0:0.

«Для «Динамо» Кубок России однозначно станет спасением сезона. Должен быть хоть какой-то позитив. Перед сезоном были громкие заявления, по ходу сезона была смена тренера. «Динамо» кровь из носу нужно выигрывать Кубок России и бороться до конца с «Краснодаром». Посмотрим, как будет дальше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.