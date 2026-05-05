«Это недисциплинированность». Кириченко — о фоле Барко в матче «Спартака» с «Крыльями»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко высказался о моменте с назначением пенальти в матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (1:2). На 10-й минуте полузащитник самарцев Сергей Бабкин убрал мяч под себя в штрафной «Спартака», а игрок московской команды Эсекьель Барко зацепил ему ногу со спины. Арбитр Сергей Карасёв указал на «точку», Фернандо Костанца реализовал 11-метровый удар.

— Барко полез не в своё дело, сфолив в собственной штрафной?

— Давайте посмотрим с точки зрения, насколько он был необходим в этой ситуации. На мой взгляд, это элементарная недисциплинированность, когда цепляешь игрока, который был вне опасной позиции. Так же, как и у Питера со стороны Сантоса. К сожалению, в нашей стране это повод для VAR, а он у нас работает так, что техника греется, — приводит слова Кириченко Livesport.