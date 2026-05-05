Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Это недисциплинированность». Кириченко — о фоле Барко в матче «Спартака» с «Крыльями»

Комментарии

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Кириченко высказался о моменте с назначением пенальти в матче 28-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (1:2). На 10-й минуте полузащитник самарцев Сергей Бабкин убрал мяч под себя в штрафной «Спартака», а игрок московской команды Эсекьель Барко зацепил ему ногу со спины. Арбитр Сергей Карасёв указал на «точку», Фернандо Костанца реализовал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

— Барко полез не в своё дело, сфолив в собственной штрафной?
— Давайте посмотрим с точки зрения, насколько он был необходим в этой ситуации. На мой взгляд, это элементарная недисциплинированность, когда цепляешь игрока, который был вне опасной позиции. Так же, как и у Питера со стороны Сантоса. К сожалению, в нашей стране это повод для VAR, а он у нас работает так, что техника греется, — приводит слова Кириченко Livesport.

