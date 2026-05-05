Лепсая отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к Михаилу Галактионову

Футбольный агент Тимур Лепсая отреагировал на информацию, что ЦСКА проявляет интерес к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Ранее армейцы отправили в отставку Фабио Челестини.
— Что ты слышал про Галактионова и ЦСКА?
— Чтобы прямо было сделано предложение, я такого не слышал.
— Я неправильно выразился. [Имел в виду, что ЦСКА] интересуется Галактионовым.
— Давай так. Любая российская команда, где есть вопросы по тренеру, точно интересуется Галактионовым. А что тут удивительного? Конкретно про ЦСКА не знаю. Но мне кажется, что и «Динамо» может быть [в числе заинтересованных сторон], а почему нет?
— Хорошо, а контакты между Галактионовым и ЦСКА есть?
— Я этого не могу знать, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».