У Рюдигера в апреле произошёл конфликт с партнёром по «Реалу» — The Athletic

У защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера произошла стычка с партнёром по команде. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в апреле у немца случился конфликт с одним из футболистов основной команды в раздевалке на тренировочной базе «сливочных», при этом инициатором конфликта выступил сам Рюдигер. Отмечается, что в последствии Антонио извинился за своё поведение, а 1 мая он пригласил на обед своих партнёров по команде вместе с их семьями.

В нынешнем сезоне 33-летний Рюдигер провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет € 9 млн.