Радимов предположил тактику, по которой ЦСКА сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов предположил тактическую схему, по которой ЦСКА сыграет со «Спартаком» в предстоящем финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Моё мнение — ЦСКА выйдет играть «ромбом», это им знакомо. При такой расстановке надёжнее контролировать мяч, они [игроки] знают большинство своих перемещений. Думаю, они так и выйдут, во-первых, чтобы «Спартак» к этому оказался не готов, во-вторых, им это знакомо. В середине будет четыре человека, этим они как раз могут остановить «Спартак». Это единственный вариант, потому что то, как они играли с «Зенитом» — это смехопанорама, которую просто «Спартак» снесёт к чертям в первом тайме. Единственное спасение ЦСКА в этом матче», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».