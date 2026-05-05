Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Льорис — о Кейне: может, он и не рок-звезда, но он звезда

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис, известный по выступлениям за «Тоттенхэм Хотспур» и сборную Франции, высказался о своём бывшем партнёре по команде Гарри Кейне, ныне выступающем за «Баварию».

«В 2012 году, когда я перешёл, он был в аренде, но начал играть в конце следующего сезона при Тиме Шервуде, а затем и при Почеттино. Он всегда был очень силён как финишёр, даже будучи совсем молодым, но преодолевал ступени одну за другой. Необязательно быть одарённым игроком, которому все сразу предрекают восхождение на вершину, но адаптировался, как только уровень повышался.

Это его история: никто не ожидал от него такого, он никогда не ставил себе никаких рамок. Кейн всегда был сильным игроком — независимо от того, во что играл. Когда он начинал играть в гольф, то вкладывал в это все свои силы, как и в падел. Гарри — большой труженик, то, что он так хорош перед воротами — это результат труда, а не случайность. Это пример дисциплины и работы.

Потом его стиль изменился. Я увидел его более прямолинейным, играющим более глубоко, а потом он начал делать прекрасные передачи, как плеймейкер он стал очень разносторонним игроком, оставаясь при этом настоящей «девяткой», что становится всё большей редкостью.

Он простой парень с простыми ценностями, очень семейный. Его большая страсть — это гольф, который позволяет ему отвлечься, но он посвящает себя карьере и семье. В коллективе Кейн довольно замкнут, но при этом играет важную роль. Не очень разговорчив, но его лидерские качества изменились, он стал капитаном сборной Англии, а в «Тоттенхэме» мы разделили ответственность между собой. Гарри не стремится быть звездой, это не в его характере. Он скорее джентльмен. У него есть эго и индивидуализм, но это ограничивается лишь футболом. Так что, возможно, он не рок-звезда, но он звезда», – приводит слова Льориса L’Equipe.

