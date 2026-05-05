«Манчестер Юнайтед» готов потратить £ 150 млн на трёх полузащитников — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» готов потратить £ 150 млн (€ 175 млн) на приобретение трёх полузащитников, при этом £ 80 млн (€ 93 млн) будет выделено на немедленную замену Каземиро, который покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в качестве основного варианта для замены Каземиро «красные дьяволы» рассматривают полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба, покупка которого может обойтись в £ 80 млн (€ 93 млн).

Своим вторым трансфером манкунианцы хотят найти замену для Мануэля Угарте. «Манчестер Юнайтед» готов потратить £ 40 млн (€ 47 млн) для достижения этой цели. К числу игроков, попадающих в эту категорию, относятся Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма», а также Алекс Скотт и Тайлер Адамс из «Борнмута».

Ещё около £ 20 млн (€ 23 млн) «Манчестер Юнайтед» зарезервировал на приобретение третьего полузащитника для усиления резервного состава. В качестве такого игрока клуб рассматривает Шея Чарльза из «Саутгемптона».

