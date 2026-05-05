Ники Батт надеется, что руководство «МЮ» утвердит Кэррика на посту тренера команды

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ники Батт хочет, чтобы главный тренер команды Майкл Кэррик был утверждён в этой должности на постоянной основе.

«Очень хочу, чтобы после игры с «Ливерпулем» руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с Кэрриком, потому что клубу ещё нужно подписать семерых футболистов. Команда замечательно провела последние три месяца, но до реальной борьбы за трофеи им ещё далеко. Семь новых игроков нужны для увеличения глубины состава в целом, а не только для регулярного выхода в стартовом составе», — сказал Батт в подкасте в подкасте The Good, The Bad & The Football.