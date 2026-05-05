На матче «Спартак» — ЦСКА в Кубке России пройдёт акция «Бессмертный полк»

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале проинформировала, что на матче с ЦСКА во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (6 мая) пройдёт акция «Бессмертный полк». Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любой болельщик сможет почтить память своих родственников завтра на «Лукойл Арене». Для этого создайте индивидуальный макет на сайте акции и приходите с ним на стадион.

Рекомендуемый формат изображения — А3 без рамки и прочих держателей. Портреты будут проходить модерацию для избежания двузначного трактования визуала», — написано в сообщении красно-белых.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 20:00 мск.

