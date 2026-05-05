На матче «Спартак» — ЦСКА в Кубке России пройдёт акция «Бессмертный полк»

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале проинформировала, что на матче с ЦСКА во втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (6 мая) пройдёт акция «Бессмертный полк». Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена».

«Любой болельщик сможет почтить память своих родственников завтра на «Лукойл Арене». Для этого создайте индивидуальный макет на сайте акции и приходите с ним на стадион.

Рекомендуемый формат изображения — А3 без рамки и прочих держателей. Портреты будут проходить модерацию для избежания двузначного трактования визуала», — написано в сообщении красно-белых.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 20:00 мск.

