Шавло: игра «Спартака» и ЦСКА будет жаркой, главное — не пропустить бестолковые голы

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча состоится завтра, 6 мая, и начнётся в 20:00 мск.

«Это дерби! В любом составе игра будет жаркой. Будет борьба, но главное, чтобы у команд была игра. ЦСКА сейчас под давлением — ушёл главный тренер. Не думаю, что что-то поменяется. Тем более пришёл специалист из молодёжки. У ЦСКА много молодых ребят сейчас в составе, так как есть выбывшие футболисты. Состав будет не совсем оптимальным.

А в «Спартаке» должны быть все, плюс играют на своей арене. Главное — не пропустить бестолковые голы, которые залетели с «Крыльями». Надо аккуратно играть и реализовывать свои моменты», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.