Нападающий «Челси» Дерри, получивший травму головы, рассказал о своём состоянии

Нападающий «Челси» Джесси Дерри, который в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:3) получил травму головы, в соцсетях рассказал о своём состоянии.

«Сбылась моя мечта — дебютировать в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе на «Стэмфорд Бридж». Хочу поблагодарить «Челси», весь медицинский персонал, каждого работника больницы Святой Марии, партнёров по команде и всех болельщиков за их поддержку. С нетерпением жду возвращения на поле», — сказано в публикации футболиста.

Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время. Дерри столкнулся головами с соперником и упал на газон. Футболисту понадобилась кислородная маска.