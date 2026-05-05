Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» Дерри, получивший травму головы, рассказал о своём состоянии

Нападающий «Челси» Дерри, получивший травму головы, рассказал о своём состоянии
Комментарии

Нападающий «Челси» Джесси Дерри, который в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:3) получил травму головы, в соцсетях рассказал о своём состоянии.

«Сбылась моя мечта — дебютировать в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе на «Стэмфорд Бридж». Хочу поблагодарить «Челси», весь медицинский персонал, каждого работника больницы Святой Марии, партнёров по команде и всех болельщиков за их поддержку. С нетерпением жду возвращения на поле», — сказано в публикации футболиста.

Инцидент произошёл в компенсированное к первому тайму время. Дерри столкнулся головами с соперником и упал на газон. Футболисту понадобилась кислородная маска.

Материалы по теме
Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить «Челси» — журналист The Independent Дилейни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android