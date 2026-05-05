Экс-глава «Барселоны» заявил, что Вальверде выбрал Дембеле, а не Мбаппе на замену Неймару

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что после ухода нападающего Неймара в 2017 году сине-гранатовые рассматривали вариант с покупкой Киллиана Мбаппе. Однако главный тренер команды на тот момент Эрнесто Вальверде предпочёл подписание Усмана Дембеле.

«Уход Неймара стал шоком для клуба. Мы не хотели, чтобы он уходил. После этого клуб начал искать ему замену. Мы сделали одно предложение по Мбаппе и ещё одно — по Дембеле. Тренерский штаб предпочёл Дембеле.

Это не было предложением в буквальном смысле. Нам бы сказали, что его стоимость составляет € 180 млн. Если вы хотите купить Мбаппе, то это обойдётся вам в € 180 млн, «ПСЖ» заплатил за него столько. Тренерский штаб принял решение в выборе между Мбаппе и Дембеле», — приводит слова Бартомеу Barça Universal на странице в социальной сети X.

