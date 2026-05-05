Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-глава «Барселоны» заявил, что Вальверде выбрал Дембеле, а не Мбаппе на замену Неймару

Экс-глава «Барселоны» заявил, что Вальверде выбрал Дембеле, а не Мбаппе на замену Неймару
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что после ухода нападающего Неймара в 2017 году сине-гранатовые рассматривали вариант с покупкой Киллиана Мбаппе. Однако главный тренер команды на тот момент Эрнесто Вальверде предпочёл подписание Усмана Дембеле.

«Уход Неймара стал шоком для клуба. Мы не хотели, чтобы он уходил. После этого клуб начал искать ему замену. Мы сделали одно предложение по Мбаппе и ещё одно — по Дембеле. Тренерский штаб предпочёл Дембеле.

Это не было предложением в буквальном смысле. Нам бы сказали, что его стоимость составляет € 180 млн. Если вы хотите купить Мбаппе, то это обойдётся вам в € 180 млн, «ПСЖ» заплатил за него столько. Тренерский штаб принял решение в выборе между Мбаппе и Дембеле», — приводит слова Бартомеу Barça Universal на странице в социальной сети X.

Материалы по теме
«Барселоне» интересен Гордон из «Ньюкасла», другой вариант — Эззалзули — журналист Моретто

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android