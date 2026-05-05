«Какая необходимость принимать ему допинг?» Бубнов — о ситуации с Заболотным

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации с допингом у нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного.

«Какая необходимость принимать ему допинг? Никакой необходимости в этом нет. То же самое доказывал Шалимов и не доказал, закончил свою карьеру не только в «Интере», но и в футболе. Сейчас будут доказывать. На вид он наркоманом не выглядит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что форвард сдал положительный допинг-тест.

В нынешнем сезоне Заболотный успел сыграть за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, однако не сумел забить ни одного гола.