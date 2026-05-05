Между «МЮ» и Бразильской конфедерацией нет договорённости об отдыхе для Куньи — MEN

Между Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и «Манчестер Юнайтед» нет соглашения о предоставлении нападающему Матеусу Кунье дополнительного отдыха на протяжении остатка текущего сезона. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Самого игрока также удивила ранее опубликованная информация, он отреагировал на неё смеющимся эмодзи. В оставшихся играх сезона манкунианцы 9 мая на выезде сыграют с «Сандерлендом», 17 мая примут «Ноттингем Форест», 24 мая в гостях встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

В текущем сезоне Кунья провёл 33 матча за клуб, забив девять голов и сделав четыре результативные передачи.

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.