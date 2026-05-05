Фанаты «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с игроками «Атлетико»

Болельщики «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с футболистами мадридского «Атлетико» в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 мая.

По информации The Telegraph, фанаты «канониров» запускали фейерверки дважды — в 1:30 и 2:00 ночи по местному времени. Подчёркивается, что «Атлетико» оперативно отправил жалобу в соответствующий орган УЕФА.

Матч между «Арсеналом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.