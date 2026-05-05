Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с игроками «Атлетико»

Фанаты «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с игроками «Атлетико»
Комментарии

Болельщики «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с футболистами мадридского «Атлетико» в преддверии очного матча команд в полуфинале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фанаты «Арсенала» запустили фейерверк у отеля «Атлетико»:

По информации The Telegraph, фанаты «канониров» запускали фейерверки дважды — в 1:30 и 2:00 ночи по местному времени. Подчёркивается, что «Атлетико» оперативно отправил жалобу в соответствующий орган УЕФА.

Матч между «Арсеналом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

Материалы по теме
«Атлетико» подал жалобу в УЕФА из-за поведения фанатов «Арсенала» перед матчем ЛЧ — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android