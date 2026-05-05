Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-глава «Барселоны»: один клуб хотел заплатить за Месси € 400 млн после ухода Неймара

Экс-глава «Барселоны»: один клуб хотел заплатить за Месси € 400 млн после ухода Неймара
Комментарии

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что неназванный клуб был готов заплатить за нападающего Лионеля Месси € 400 млн после ухода из команды вингера Неймара.

«Была команда, которая хотела заплатить € 400 млн за Месси после ухода Неймара. Не хочу говорить, что это за клуб, но это не «Манчестер Сити». Затем мы поговорили с Лео и его отцом по этому поводу — нам нужно было повысить сумму отступных», — приводит слова Бартомеу инсайдер Рашад Рахман в социальной сети Х.

Неймар покинул каталонский клуб в 2017 году, тогда бразилец перешёл в «ПСЖ». В 2021-м Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ».

Материалы по теме
Месси, Дзюба и Роналду — в топ-3 самых «ленивых» игроков при обороне
Истории
Месси, Дзюба и Роналду — в топ-3 самых «ленивых» игроков при обороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android