Экс-глава «Барселоны»: один клуб хотел заплатить за Месси € 400 млн после ухода Неймара

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что неназванный клуб был готов заплатить за нападающего Лионеля Месси € 400 млн после ухода из команды вингера Неймара.

«Была команда, которая хотела заплатить € 400 млн за Месси после ухода Неймара. Не хочу говорить, что это за клуб, но это не «Манчестер Сити». Затем мы поговорили с Лео и его отцом по этому поводу — нам нужно было повысить сумму отступных», — приводит слова Бартомеу инсайдер Рашад Рахман в социальной сети Х.

Неймар покинул каталонский клуб в 2017 году, тогда бразилец перешёл в «ПСЖ». В 2021-м Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ».