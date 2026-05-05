Защитник «Спартака» Ву назвал своих любимых игроков в мировом футболе

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву назвал своих любимых игроков в мировом футболе.

«В самом начале — Роналдиньо времён «Барселоны», но потом я стал большим фанатом Криштиану [Роналду]. И остаюсь им до сих пор. А если говорить о защитниках, всегда нравился Пепе», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Кристофер Ву перешёл в московский «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. За французский клуб футболист выступал с сентября 2022 года. Также защитник выступал за «Ланс» и «Нанси».

В нынешнем сезоне Ву провёл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.