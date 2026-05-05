The Athletic раскрыл подробности конфликта Мбаппе с членом тренерского штаба «Реала»

У нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе произошёл конфликт с членом тренерского штаба команды перед поездкой на матч с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, французский форвард вступил в конфликт с членом тренерского штаба «сливочных» во время тренировки. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

