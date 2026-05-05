Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главный тренер «Баварии» Компани поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил, ожидает ли он такой же открытой игры, как в первой встрече. Тот матч завершился победой французского клуба со счётом 5:4. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это всегда зависит от команд. Если одна из них решит отступить и больше обороняться, то в игре могут быть более спокойные фазы. Трудно представить, что какая-либо из команд изменит то, что привело их сюда в первую очередь. Мы играем дома, хотим победить и сделаем для этого всё.

Наша миссия — выигрывать матчи. У нас есть идеи, которые, как мы считаем, помогают нам в этом. Речь только о том. Мы показали, что можем выигрывать много матчей, «ПСЖ» тоже это показал. В итоге, чтобы выиграть, нужно забить на один гол больше, чем соперник. Если вы можете сделать это, не пропуская — это лучшее, что может случиться», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети Х.

