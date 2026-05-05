Майкл Кэррик поддержал Алекса Фергюсона, ранее попавшего в больницу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о состоянии Алекса Фергюсона, который руководил командой в прошлом. Ранее шотландский специалист попал в больницу, поскольку ему стало плохо перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» (3:2).
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6' 2:0 Шешко – 14' 2:1 Собослаи – 47' 2:2 Гакпо – 56' 3:2 Майну – 77'
«Эти новости сильно повлияли на меня, могу сказать только это. Надеюсь, с ним всё в порядке. Мы все хотим, чтобы он поправился и желаем ему всего наилучшего. Надеюсь, результат матча подбодрит его», — приводит слова Кэррика The Independent.
Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов АПЛ и два раза одержал победу в Лиге чемпионов.
