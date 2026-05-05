«Спартак» продлил контракт с Игорем Дмитриевым до лета 2030 года

Московский «Спартак» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с нападающим Игорем Дмитриевым до лета 2030 года.

«Желаем Игорю продолжать прогрессировать и одержать как можно больше ярких побед со «Спартаком»!» — написано в заявлении красно-белых.

Дмитриев является выпускником академии санкт-петербургского «Зенита». Он выступает за «Спартак» с 2024 года. 21-летний нападающий провёл за клуб 32 матча, в которых сделал семь результативных передач и забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

