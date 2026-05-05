Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стал здесь по-настоящему своим». Дмитриев — о продлении контракта со «Спартаком»

«Стал здесь по-настоящему своим». Дмитриев — о продлении контракта со «Спартаком»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2030 года.

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке». Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь — подписать новый контракт, ведь это говорит, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю всё, чтобы с каждым днём становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»!

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», — приводит слова Дмитриева официальный сайт красно-белых.

Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА определят главного неудачника сезона
«Спартак» и ЦСКА определят главного неудачника сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android