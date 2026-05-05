«Стал здесь по-настоящему своим». Дмитриев — о продлении контракта со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2030 года.

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке». Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь — подписать новый контракт, ведь это говорит, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю всё, чтобы с каждым днём становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»!

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», — приводит слова Дмитриева официальный сайт красно-белых.