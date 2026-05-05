Игорь Колыванов стал главным тренером «Волгаря»

Астраханский «Волгарь» на официальном сайте объявил о назначении Игоря Колыванова на пост главного тренера команды.

«Мы рады приветствовать Игоря Владимировича в «Волгаре» и желаем плодотворной работы в нашем клубе!» — сказано в сообщении клуба.

О подробностях трудового договора специалиста с клубом не сообщается, ранее на этом посту работал Юрий Юхневич.

Напомним, Колыванов возглавлял сборную России разных возрастных категорий, а также работал в «Уфе», «Торпедо», «Арарате» и «Текстильщике», который он покинул в 2024 году.

На данный момент «Волгарь» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото».