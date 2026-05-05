Главная Футбол Новости

Бубнов сравнил Вендела с Киммихом по технико-тактическим действиям и поспорил с соведущим

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил полузащитников «Зенита» Вендела и «Баварии» Йозуа Киммиха по технико-тактическим действиям и поспорил с соведущим.

— На чём мы договорились? Что я считаю технико-тактические действия Киммиха и Вендела и по ним определяем кто лучший. Киммих в 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» — 85 технико-тактических действий, 16% брака, оценка — «пять». И говорил, что это оба выдающиеся футболисты — Вендел и Киммих. Вендел в матче с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ — 150 технико-тактических действий, 7% брака, оценка – «пять с плюсом». Кто лучше?

— Киммих.
— Я так и знал! Знаешь, что Киммих в «Баварии» был одним из худших в этой игре?

— Да почему худшим-то?
— Потому что все остальные были лучше!

— Киммих играет в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ», а Вендел играет в 26-м туре с «Локомотивом».
— Вендел тоже топовый игрок! — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

