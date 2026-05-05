Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба: Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему

Кордоба: Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. Также футболист чёрно-зелёных ответил на вопрос о возможности выигрыша двух трофеев по итогам сезона.

– Каково было играть против Артёма Дзюбы на поле?
– Дзюба — отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.

– Впереди матч с «Динамо» в Кубке России. Реально ли выиграть два трофея?
– У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу, — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

7 мая «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После 28 туров Мир РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 63 очка и занимает первое место.

Материалы по теме
Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром», «Акрон» сообщил о дополнительном обследовании

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android