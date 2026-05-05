Кордоба: Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. Также футболист чёрно-зелёных ответил на вопрос о возможности выигрыша двух трофеев по итогам сезона.

– Каково было играть против Артёма Дзюбы на поле?

– Дзюба — отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.

– Впереди матч с «Динамо» в Кубке России. Реально ли выиграть два трофея?

– У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу, — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

7 мая «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После 28 туров Мир РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 63 очка и занимает первое место.

Материалы по теме Дзюба получил травму в игре с «Краснодаром», «Акрон» сообщил о дополнительном обследовании

Лучший бомбардир в истории России: