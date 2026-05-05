Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главный тренер «Баварии» Компани ответил, является ли «ПСЖ» самым сложным соперником

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил, является ли парижский клуб самой сложной командой, с которой он сталкивался в качестве тренера. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Мне не нравится ранжировать такие вещи. В последние пару лет они были самой сильной командой в Европе, они выиграли Лигу чемпионов. Помимо качества и тренерской работы, возраст команды тоже на их стороне. Они продолжают прогрессировать, постоянно учатся. Это команда, которую мы уважаем и против которой очень трудно играть. Впрочем, думаем о себе то же самое и верим, что сможем победить их завтра.

— Это будет самая важная игра в вашей тренерской карьере, сможете ли вы уснуть сегодня ночью?
— У меня не будет проблем с тем, чтобы уснуть. Даже не чувствую давления от этой игры на данный момент. Делаю свою работу и сплю без проблем, — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети Х.

Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
