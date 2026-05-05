«Реалу» интересен Гвардиол, «Ман Сити» намерен продлить с ним контракт — Jutarnji

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолу. «Сливочные» следят за хорватским футболистом несколько лет и видят в нём футболиста, способного укрепить оборону команды. Об этом сообщает Jutarnji.

По информации источника, «горожане» хотят сохранить 24-летнего футболиста и готовы предложить ему новый контракт, рассчитанный до 2033 года. Подчёркивается, что по действующему контракту, рассчитанному до лета 2028 года, защитник «Манчестер Сити» зарабатывает € 12,3 млн в год.

В нынешнем сезоне Гвардиол принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

