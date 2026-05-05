Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Преимущество в один гол ничего не значит». Энрике — о предстоящем матче «Бавария» — «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда стремимся к совершенству. Если вспомнить матчи «ПСЖ» — «Бавария», за исключением 5:4, остальные результаты были обычными. Стремимся выигрывать каждый матч, завтра наша цель — одержать победу. Это непростая задача, но довольны нашими выездными выступлениями в этом сезоне.

Первое, что хочу сказать, это то, что у нас преимущество в один гол, но в футболе это ничего не значит. У нас есть опыт прошлого года. Всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков.

Завтра будем играть в Мюнхене, стремясь показать себя как никогда конкурентоспособными. Рафаэль Надаль однажды сказал, что на определённом этапе своей карьеры матчи с Федерером и Джоковичем были для него мотивацией. Именно этого мы и хотим. Восхищаемся «Баварией», но это мотивация, чтобы стать лучше. Завтра постараемся обыграть команду, которая играет сенсационно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В первом полуфинальном матче между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.

