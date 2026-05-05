Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Уфе» присуждено техническое поражение за неявку на матч со «СКА-Хабаровск»

По итогам заседания КДК РФС «Уфе» присуждено техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3. Об этом информирует пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале. Планировалось, что игра состоится в воскресенье, 3 мая, в Хабаровске.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

«Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч 32-го тура в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА.

Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — написано в заявлении «Уфы».

В следующем туре Первой лиги «Уфа» встретится с «Ротором» (10 мая).

