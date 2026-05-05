Травмированные игроки «ПСЖ» полетят в Мюнхен на матч ЛЧ поддержать команду — Перро

Травмированные игроки «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими, голкипер Люка Шевалье и нападающий Кентен Нджанту отправятся в Мюнхен на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает журналист-корреспондент RMC Sport Артюр Перро в социальной сети Х. Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 5:4. Вторая встреча состоится завтра, 6 мая.

По информации источника, футболисты вылетят из Парижа в среду, чтобы поддержать своих товарищей по команде.

Напомним, Хакими получил травму подколенного сухожилия в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Позже стало известно, что на тренировке аналогичную травму получил и Шевалье. Нджанту не играет из-за такой же травмы с декабря 2025 года.