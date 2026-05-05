Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Травмированные игроки «ПСЖ» полетят в Мюнхен на матч ЛЧ поддержать команду — Перро

Травмированные игроки «ПСЖ» полетят в Мюнхен на матч ЛЧ поддержать команду — Перро
Травмированные игроки «ПСЖ» защитник Ашраф Хакими, голкипер Люка Шевалье и нападающий Кентен Нджанту отправятся в Мюнхен на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом сообщает журналист-корреспондент RMC Sport Артюр Перро в социальной сети Х. Первая игра завершилась победой французского клуба со счётом 5:4. Вторая встреча состоится завтра, 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболисты вылетят из Парижа в среду, чтобы поддержать своих товарищей по команде.

Напомним, Хакими получил травму подколенного сухожилия в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Позже стало известно, что на тренировке аналогичную травму получил и Шевалье. Нджанту не играет из-за такой же травмы с декабря 2025 года.

Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
Кто чаще всего выходил в финалы Лиги чемпионов? Некоторые клубы вас удивят!
