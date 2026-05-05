Ледяхов: если ЦСКА победит «Спартак», все будут аплодировать руководству

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался в преддверии финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Лукойл Арена».

«ЦСКА подчеркнул, что отставкой тренера хочет встряхнуть команду. Руководство посчитало, что сейчас это надо. В последних играх команда выглядела удручающе. Посмотрим, правильный ли это был ход. Если ЦСКА победит «Спартак», все будут аплодировать руководству. Но если проиграют, скажут, что тренеру не дали доработать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее армейцы отправили в отставку с должности главного тренера Фабио Челестини.