Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Ву сравнил «Спартак» с клубом французской Лиги 1 и высказался о Самуэле Жиго

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил московский клуб с «Марселем», выступающим во французской Лиге 1, а также высказался о экс-футболисте красно-белых Самуэле Жиго.

— Знаешь, какого игрока из французской лиги болельщики «Спартака» называли гладиатором?
— Жиго? Слышал, что он оставил здесь хорошую память о себе. Мы не знакомы лично, но я играл против него, когда он выступал за «Марсель». Кстати, мне кажется, «Спартак» — это российский «Марсель». Такой же популярный во всей стране, — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2021 год.

Ву в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

