Тьерри Анри высказался о противостоянии Месси и Роналду

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о сравнении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Это ошибка. Зачем людям разделять их, если можно наслаждаться игрой каждого из них? Конечно, я играл с Лео, сделаю выбор в его пользу по сентиментальным причинам, но это не значит, что я когда-либо буду выступать против Криштиану. Каждый из них — вершина футбола. Они с другой планеты. Они сделали друг друга лучше, как Надаль и Федерер, Прост — Сенну и другие в истории спорта. Криш и Лео вне конкуренции», — приводит слова Анри Marca.