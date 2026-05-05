Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
В «Уфе» отреагировали на техническое поражение за неявку на матч из-за атаки БПЛА

Комментарии

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) присвоить уфимскому клубу техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3 по причине БПЛА. Планировалось, что игра состоится в воскресенье, 3 мая, в Хабаровске.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

«Мы как клуб не понимаем и не принимаем решение о присуждении технического поражения в матче со «СКА-Хабаровск». Будем ждать мотивационную часть от КДК. После чего будем принимать решение об апелляции. Это серьёзный прецедент», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

