В «Уфе» отреагировали на техническое поражение за неявку на матч из-за атаки БПЛА

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) присвоить уфимскому клубу техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:3 по причине БПЛА. Планировалось, что игра состоится в воскресенье, 3 мая, в Хабаровске.

«Мы как клуб не понимаем и не принимаем решение о присуждении технического поражения в матче со «СКА-Хабаровск». Будем ждать мотивационную часть от КДК. После чего будем принимать решение об апелляции. Это серьёзный прецедент», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

