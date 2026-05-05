Луис Энрике объяснил поездку травмированного Шевалье на ответный матч с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил поездку травмированного голкипера своей команды Люка Шевалье, а также защитника Ашрафа Хакими на предстоящий ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен».

«Они сами попросились приехать. Для нас это показывает, какие у нас игроки. Они придут поддержать команду и захотят разделить с нами этот матч», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Оба футболиста оказались в списке травмированных и не попали в заявку команды на предстоящий матч.

В первой полуфинальной встрече между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.