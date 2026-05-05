Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо согласен, что «Спартак» — это самый популярный клуб Восточной Европы

Карседо согласен, что «Спартак» — это самый популярный клуб Восточной Европы
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил согласие с мнением, что он работает в самом популярном клубе Восточной Европы.

– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» — это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?
– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, ещё когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы, — приводит слова Карседо Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

Материалы по теме
Карседо — о Челестини: к сожалению, увольнения — часть нашей профессии

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android