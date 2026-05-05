Карседо согласен, что «Спартак» — это самый популярный клуб Восточной Европы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил согласие с мнением, что он работает в самом популярном клубе Восточной Европы.

– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» — это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?

– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, ещё когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы, — приводит слова Карседо Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». В 2012 году испанец уже работал в стане красно-белых, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

