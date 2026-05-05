Защитник «Баварии» Та: хотим играть в привлекательный и атакующий футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та ответил, рассматривается ли более оборонительный подход к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» после пяти пропущенных голов в Париже. Первая встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск.

«В общем и целом, наш стиль игры привёл нас туда, где мы сейчас находимся. Не имеет смысла что-либо в нём менять. Хотим играть в привлекательный и атакующий футбол. Конечно, это требует усилий, но это наш стиль игры, мы его не изменим», — приводит слова Та Bayern & Germany в социальной сети Х.