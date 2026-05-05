Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Это будет очень весело». Защитник «Баварии» Та — о предстоящем матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень жду эту игру. Ты ещё более напряжён и сосредоточен. Но предвкушение перевешивает всё остальное, особенно после того, как мы прошли первый матч. Это будет очень весело. Для меня важно не забывать, зачем я начал играть в футбол — это про удовольствие и страсть.

Их игроки много двигаются и меняют позиции, точно так же, как и мы. Самое важное — это то, что мы агрессивны и вступаем в борьбу. Должны выигрывать дуэли и вторые мячи, делать всё, чтобы избежать контратак», — приводит слова Та Bayern & Germany в социальной сети Х.

